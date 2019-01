Reggio Emilia, si offre di darle un passaggio e poi la violenta: arrestato nordafricano

Accetta un passaggio da un uomo, lui la violenta. Succede a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), dove un nordafricano 45enne è stato arrestato. La vittima, una ragazza reggiana poco più che ventenne, aveva trascorso la serata in un ristorante con degli amici e poi insieme a loro si era spostata in un bar. Volendo poi tornare a casa, mentre gli amici erano diretti in discoteca, aveva accettato un passaggio da un uomo che conosceva di vista in quanto cliente abituale del bar.Salita in macchina, nonostante le sue rimostranze, l'uomo l'avrebbe portata in un appartamento dove l'avrebbe spogliata e abusata. Dopo la violenza la ragazza è stata riportata nel bar. Lì sono arrivati i genitori che l'hanno accompagnata dai carabinieri di Bagnolo e poi all'ospedale. Dopo le indagini si è arrivati a individuare l'uomo, arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale aggravata. Le accuse sono sequestro di persona e violenza sessuale aggravata.