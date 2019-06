Ventenne si tuffa nel fiume e scompare sotto agli occhi degli amici: trascinato via dalla corrente

Ventenne si tuffa nel fiume e scompare sotto agli occhi degli amici: il giovane sarebbe stato trascinato via dalla corrente. Ricerche in corso per un giovane bagnante scomparso fra le acque del Piave a Ponte di Piave (Treviso) dalle 10.30 di oggi, domenica 23 giugno. La persona sarebbe stata trascinata via dalla corrente. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri,e Suem 118.

Le ricerche sono scattate in via Grave, a Fagarè di San Biagio, in provincia di Treviso. I bagnanti hanno visto un ragazzo sui 22/24 anni di Marghera che stava nuotando ed è stato trascinato dalla corrente. Le ricerche sono state estese al vicino territorio di Zenson di Piave. Sul posto i vigili del fuoco in forze con elicottero VV.F, Sommozzatori, Squadra VV.F di Motta di Livenza, Personale da Treviso con barca, Caposervizio e Tecnico di guardia.

