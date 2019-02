Venezia, via le lastre di vetro: il ponte di Calatrava sarà di pietra

Non c'è pace per il ponte di Calatrava a Venezia: via i lastroni di vetro, troppo fragili per sostenere il passaggio continuo dei turisti e insicuri nelle giornate di pioggia o neve, per far posto alla più tradizionale trachite. Il ponte della Costituzione di Venezia, progettato dall'archistar Santiago Calatrava, sta per cambiare volto. Il Comune ha avviato la sostituzione di alcune parti in vetro del manufatto, lavori per 30 giorni per un importo complessivo di 40 mila euro. Si provvederà alla sostituzione di 16 lastre in vetro degli 8 pianerottoli del ponte con elementi in trachite: quattro lato stazione ferroviaria e altrettanti lato Piazzale Roma. Il ponte acquisterà sicurezza ma perderà uno dei tratti distintivi dell'opera, il gioco continuo di rimandi tra la trasparenza del vetro e la laguna sottostante, dopo aver già dovuto rinunciare all'illuminazione, tolta perchè finiva per confondere i pedoni. Resta aperta la questione dell'ovovia, prevista originariamente per il trasporto dei disabili e mai entrata in funzione. «Siamo ancora in attesa - conferma Zaccariotto - ma una svolta potrebbe arrivare con l'ormai prossima approvazione del Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche)».

