Venezia, tromba d'aria: protezione civile dichiara lo stato di attenzione, in arrivo temporali e vento forte

Maltempo in tutto il Veneto e in particolare a Venezia dove questa mattina si è vista una tromba d'aria. Le previsioni annunciano un peggioramento del tempo tra il pomeriggio di oggi e il mattino di domani con tempo instabile e precipitazioni abbondanti, specie sulle zone centro orientali, e con violenti temporali in pianura. Si annunciano anche forti venti lungo la costa e in pianura.

Stato di attenzione

Visti i fenomeni meteorologici, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha stabilito lo(allerta gialla) per criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria per il bacino idrografico Po- Fissero- Tartaro- Canal Bianco - Basso Adige (Rovigo-Verona).

Per vento forte, è stata dichiarata la fase operativa di Attenzione sulle zone costiere e pianura limitrofa.

