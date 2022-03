Venezia e Treviso, boato squarcia il silenzio del cielo: l'ipotesi dell'aereo che ha sfondato il muro del suono

Un rumore fortissimo, e in periodo di guerra come questo anche un boato provocato da un aereo che sfonda il muro del suono crea il panico. È successo a Venezia dove, intorno alle 12 di oggi, 21 marzo, si è udito un boato talmente forte da far tremare le finestre di alcune abitazioni.

Il rumore è da attribuirsi con ogni probabilità ad un caccia militare che ha sfondato il muro del suono. Il fenomeno si è sentito soprattutto nella zona orientale tra Jesolo e Cavallino, ma è stato percepito anche a Venezia centro storico, a Mestre e in alcune zone del Trevigiano.

Il boom sonico, così viene chiamato il fenomeno, viene provocato dalla rottura della barriera del suono. È come se l'aereo si scontrasse con un muro invisibile. Succede quando la resistenza delle molecole dell'aria si scontrano letteralmente con l'oggetto provocando un boato.