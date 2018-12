Venezia, arriva il ticket d'ingresso: da 2,5 a 5 euro per chi vuole entrare in città

Rivoluzione per i turisti che vogliono visitare. Grazie allaapprovata dalla Camera diventa realtà il ticket di ingresso nella città veneta. Il comma 1129, prevede infatti la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 5 euro - a chi raggiunge «con qualunque vettore la città antica». Il ticket andrà a sostituire l'attuale tassa di soggiorno e riguarderà solo i turisti giornalieri (alternativo all'attuale imposta di soggiorno). L'ipotesi è che funzioni con sostituto d'importa: a pagare, come sovrapprezzo sui biglietti, dovrebbero essere cioè le compagnie che fanno servizio di trasporto - pullman, aerei, navi da crociera - a fini commerciali in arrivo a Venezia.