La novità di questo 2024 a Venezia è sicuramente l’applicazione del Contributo d’accesso, una sorta di ticket a carico dei turisti che non soggiornano in strutture ubicate sul territorio comunale. Ogni visitatore “giornaliero” che non sia residente in Veneto e che abbia più di 14 anni deve quindi pagare una tassa di cinque euro all’amministrazione comunale. Questo in virtù di una disposizione contenuta nella legge di bilancio del 2019, la quale consente alla sola città di Venezia di applicare un tributo fino a 10 euro simile alla tassa di sbarco per le isole minori.

Dopo anni di preparativi, durante i quali è stato approntato un sistema per la gestione del turismo che conta le presenze in tempo reale attraverso una fitta rete di telecamere, sensori e celle telefoniche, il 25 aprile è partita la sperimentazione: 29 giorni, per lo più fine settimana, durante i quali è applicata la tassa. Questa sperimentazione terminerà il 14 luglio e finora i dati sono questi: in 17 giorni hanno pagato poco meno di 296mila persone per un ricavo di un milione 478mila euro. Che equivale all’intero importo preventivato per il 2024, mentre ci sono ancora 12 giorni per i controlli e la riscossione.

LE CRITICITÀ

Non si tratta di una tassa di facile riscossione, poiché chiudere la città con dei tornelli non è possibile, né è questa la scelta dell’amministrazione comunale. Sono stati posizionati dei varchi aperti di fronte alla stazione ferroviaria, al terminal automobilistico e nelle località del litorale veneto, che ogni anno attirano anch’esse decine di milioni di turisti. I controlli sono a campione, ma comunque circa 10mila al giorno e oltre alla polizia locale sono stati impiegati degli steward che hanno il compito di informare chi non ha ancora pagato che è possibile farlo anche con lo smartphone in pochi secondi scansionando un Qr. Il problema sono semmai i numerosissimi casi di esenzione, i quali obbligano anche chi non deve pagare a registrarsi per la visita in giornata. Esclusi sono i residenti, i lavoratori pendolari, gli studenti e poche altre categorie. Si pensava all’inizio che ci sarebbero state proteste e invece tutto è andato liscio. «Abbiamo trovato la maggior parte delle persone che addirittura sbandieravano il Qr code in modo quasi “trionfale” - ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Mi sembra che abbiano capito di dare un contributo alla città. Secondo me il primo risultato che in cuor mio speravo è proprio il risultato culturale: trasmettere ai turisti italiani ed esteri l’idea della fragilità di Venezia». Ci sono state alcune contestazioni da parte di residenti, nel nome della libertà di movimento sancito dalla Costituzione e dal Trattato dell’Unione europea. «Spesso - ha replicato Brugnaro - sono le stesse persone che si lamentano perché in città ci sono troppe persone e vogliono il numero chiuso».

Al di là delle polemiche sui controlli e la libertà, il tema è però un altro: è sufficiente una tassa da 5 o 10 euro a scoraggiare chi vuole venire a Venezia in giornata? Al momento sembra che la leva finanziaria non sia abbastanza efficace, anche se Brugnaro sostiene il contrario: che tra 5mila e 10mila persone potrebbero essere state convinte a rinviare la visita.

L’impressione in città è che la misura non sia sufficiente a regolare da sola i flussi turistici, che è poi lo scopo principale di questa tassa. Il primo motivo individuato tra le persone che abbiamo intervistato sta nell’esenzione ai veneti: è dalle province limitrofe che arrivano la maggior parte degli escursionisti e questi è sufficiente che si registrino. E poi ci sono mediamente 50mila esenzioni di chi soggiorna negli hotel e appartamenti della città. Il secondo motivo sta nel fatto che dopo le 16 i varchi sono aperti e quindi i vari addii al celibato o al nubilato, i giri alcolici che caratterizzano soprattutto i venerdì e i sabato sera non sono contrastati con questo sistema. Terzo, il Comune non vuole (e probabilmente non può) fissare una soglia massima oltre la quale nessuno non dovrebbe più accedere in città per motivi di sicurezza. La sperimentazione, però, dovrebbe servire ad individuare questo numero.