Venezia, si rialza il Mose: in mare 112 centimetri, 88 in città

Martedì 9 Gennaio 2024, 10:16

Il Mose di Venezia è stato attivato nuovamente stamani per affrontare la seconda acqua alta dell'anno, che ha raggiunto i 112 centimetri alla Bocca di Porto del Lido e 108 alla Piattaforma del Cnr. Grazie all'intervento delle paratoie mobili, il livello dell'acqua in città è stato mantenuto a 88 centimetri, preservando il centro storico dall'inondazione. Per domani è prevista un'altra acqua alta di 105 centimetri alle 9.25, con la possibilità di un ulteriore intervento del Mose.