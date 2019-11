Venezia, allarme per la nuova super-marea: due morti, telefoni in tilt

Allarme a Venezia, dove la situazione dovuta al maltempo non accenna a migliorare. Due persone sono morte a causa della marea: un anziano di 78 anni è morto fulminato nell'isola di Pellestrina a causa di un corto circuito elettrico innescato dalla marea che gli era entrata in casa, mentre un'altra persona è stata trovata morta nella propria casa probabilmente per cause naturali.

Venezia, la marea a 187 centimetri. Danni a San Marco. Venti a 100 km/h. Il sindaco: un disastro. Un anziano morto fulminato in casa

Nella giornata di oggi si attende un'altra super marea: dopo quella di 187 centrimetri di ieri la città si è risvegliata con l'acqua alta già oltre 110 centimetri sul livello del mare. Sono già suonate le sirene d'allarme per il nuovo picco, la previsione aggiornata del Centro maree è di 160 centimetri alle ore 10.30. Alle 8.30 il livello registrato a Punta della Salute era già di 130 centimetri.

Lo stesso Centro Maree è stato vittima della mareggiata, che ha danneggiato le linee telefoniche, e per questo - spiega - non è contattabile, se non con i canali Telegram Centro Maree Informa, Centro Maree avvisa, e il sito internet. La prossima massima era stata prima stimata a 155 centimetri, poi a 160, infine a 145.

Ultimo aggiornamento: 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA