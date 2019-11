Mose Venezia, perché non funziona? Il sindaco Brugnaro: va finito, il governo ci aiuti

Mentre Venezia è alle prese con una acqua alta eccezionale che ha già causato due morti e danni tanto ingenti da essere definiti dal governatore del Veneto Luca Zaia «inimmaginabili», monta la polemica sul Mose, l'enorme sistema di dighe finito al centro di inchieste giudiziarie, progettato per proteggere la città da maree fino a 3 metri ma il cui completamento è previsto per il 31 dicembre 2021, per un costo complessivo di 5.493 milioni di euro. ll governo precedente (Conte 1) aveva stabilito la nomina di un commissario per il completamento del Mose, che però non è ancora avvenuta. Dal Pd a Fi, dalla Lega al M5S, tutte le forza politiche

Mose, ecco cosa è la barriera tra la laguna di Venezia e il mar Adriatico

Le quattro barriere composte da 78 paratie mobili del Mose sono già state ultimate. «Chiediamo al governo di partecipare e di capire a che livello è l'organizzazione del Mose, perché qui si rischia veramente di non farcela più. Domani chiederemo lo stato di calamità. Chiediamo che ci diano una mano perché i costi sono tanti». «Se il Mose ci fosse stato avrebbe evitato questa marea eccezionale», ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. «Siamo a tanto così per finire» ha ricordato. «Servono delle risorse e delle idee chiare. Il Mose è stato iniziato e va finito. Il Mose non sono solo le paratie è il sistema a terra che va finito». «In rappresentanza dei cittadini mi chiedo - ha aggiunto - è possibile che non ci siano le fognature? Che ci sia un sistema antincendio fatto a metà?». Brugnaro ha ricordato inoltre che il Mose viene gestito dallo Stato, «e la città non è mai stata coinvolta».

«Ho parlato con il sindaco Brugnaro e con la Protezione Civile - ha scritto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà su Twitter - L'attenzione del Governo è rivolta alla città di Venezia. Pochi giorni fa ho parlato con il Ministro delle Infrastrutture De Micheli. A giorni arriverà la nomina del commissario al Mose che va finito il prima possibile».

Il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mattino 5: «Il Mose è pronto ad entrare in azione ma servono 100 milioni per la manutenzione annua. Uscito da qui andrò al Senato per un emendamento alla manovra per trovare questi soldi, per mettere in sicurezza un patrimonio non italiano, ma mondiale». Salvini chiede inoltre che per l'emergenza a Venezia «si utilizzi subito uno dei tre miliardi che il governo vorrebbe regalare a chi paga con bancomat o carta di credito».

Il gruppo di Forza Italia al Senato in una mozione al governo depositata questa mattina chiede «al governo un intervento urgente per riconoscere subito lo stato di calamità naturale per Venezia e i comuni del litorale veneziano. Ma soprattutto chiediamo che il tempo finora perso per il completamento e la messa in funzione del Mose venga immediatamente recuperato. Tutto ciò sarà possibile solo avviando l'iter della nuova legge speciale per Venezia. Forza Italia è da sempre fortemente convinta della necessità di dotare la città di Venezia e tutto il suo patrimonio di un'opera ingegneristica quale il Mose. Quello che è accaduto la scorsa notte non deve più ripetersi. Chiediamo che il governo ci dica subito cosa intende fare per sbloccare questa opera infrastrutturale strategica indispensabile».

Intanto i commercianti dell'Ascom di Venezia stanno valutando di adire le vie legali a carico del Consorzio Venezia Nuova concessionario unico per la realizzazione del Mose alla luce dei danni subiti per l'acqua alta eccezionale. «La città è in ginocchio. Non si sa quando si potrà tornare alla normalità e in molti hanno perso tutto - dice il presidente di Confcommercio Ascom Venezia Roberto Magliocco -. I danni ai negozi sono ingentissimi, sott'acqua non solo la merce, ma sono saltate le prese elettriche, da buttare computer e registratori di cassa, senza contare i banchi frigo e i macchinari pesanti, vedi per esempio quelli dei panificatori». «Ci auguriamo che il governo recepisca prontamente la richiesta di stato di calamità naturale avanzata dal sindaco Luigi Brugnaro - continua Magliocco - e dia un fondo cospicuo alla città in tempi rapidi, non il solito rimborso del 10, 20% che arriva dopo anni. Stiamo valutando di passare alle via legali e fare causa al Consorzio Venezia Nuova perché il Mose non è stato in grado di gestire la sicurezza».

Dopo l'allungamento dei tempi per la costruzione, lo scandalo legato alle tangenti, ad ottobre si è avuto un nuovo stop alla fase di test delle paratoie, avviata a luglio e che stava per concludersi in una data simbolica, quel 4 novembre che ricorda l'«Aqua granda» del 1966. Situazione resa più drammatica dalla piena di questa notte.



Il Consorzio Venezia Nuova ha reso noto, infatti, il 31 ottobre che è stato rinviato a un'altra data il sollevamento completo della barriera posata alla bocca di porto di Malamocco. Motivo, il riscontro, avvenuto durante i sollevamenti parziali delle dighe mobili, il 21 e 24 ottobre scorso, di alcune vibrazioni in alcuni tratti di tubazioni delle linee di scarico. Un comportamento che ha indotto i tecnici del Consorzio allo stop, in attesa di verifiche dettagliate e di interventi di soluzione del problema. Quella di Malamocco è la bocca di porto più profonda della laguna, 14 metri, che permette l'ingresso e il transito delle navi commerciali verso le banchine di Porto Marghera lungo il Canale dei Petroli. Su di essa sono state posate 19 paratoie, ciascuna lunga 29,5 metri e larga 20, per uno spessore di 4,5 metri, incernierate a sette cassoni di alloggiamento in calcestruzzo installati nel fondale.Le prove di sollevamento delle prime nove dighe della barriera sono iniziate la sera di lunedì 21 ottobre, seguite, il 24 dal test alle altre 10. L'intera barriera si sarebbe dovuta alzare nella notte del 4 novembre. Si trattava dell'ultimo 'step' della fase di test alle paratoie mobili, iniziato il 18 aprile scorso con i sollevamenti alla Bocca del Lido, quella più a nord, poi proseguito il 22 luglio con quella di Chioggia, a sud. I lavori, in particolare per Malamocco, non sono comunque finiti: la struttura installata sarà infatti oggetto fino a tutto il 2020 di ulteriori opere di consolidamento e ripristino, poiché venne danneggiata da una mareggiata nel 2015. Per il 31 dicembre 2021 è invece stata fissata la data di conclusione e di consegna del Mose, al termine della fase di collaudo del sistema definitivo degli impianti che muovono le dighe del sistema. Il costo complessivo dell'opera, secondo le previsioni contenute nel Bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, è stato calcolato in 5.493 milioni di euro, stanziati in 15 anni, dal primo mattone del 2003 al 2018. I residui finanziamenti programmati dal Governo ammontano a 221 milioni, dal 2017 fino al 2024, ossia per altri tre anni dopo la chiusura dei cantieri.

Ultimo aggiornamento: 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA