27 Marzo 2021

di Diego Degan

(Lettura 2 minuti)







Qualche colpo di tosse durante la notte. E' stato questo l'ultimo sentore che mamma Gloria ha avuto di suo figlio, Roberto Bondesan. Il mattino dopo la donna l'ha trovato morto nel suo letto. Ha destato profonda sorpresa ed emozione, nella comunità di Boscochiaro a Caverzere (Venezia), la scomparsa del 43enne, appassionato d'arte e di musica, che sfoggiava una caratteristica pettinatura rasta. La sua notorietà, però, era più legata all'attività della famiglia che, fino a pochi anni fa, aveva gestito il principale supermercato della frazione e questo, in una piccola comunità, è sufficiente per essere noti a tutti.

Le passioni di Roberto, però, sembrano essere state lontane dall'imprenditoria commerciale anche se, qualche anno fa, con l'aiuto della madre, sembrava essersi interessato per ottenere una licenza finalizzata alla riapertura di una tabaccheria, in centro a Boscochiaro. Anticonformista per carattere (anche su facebook aveva un profilo con il nome a rovescio), aveva studiato al Dams (Discipline arti musiche e spettacolo) di Padova, seguiva il corso di Tecniche artistiche dello spettacolo a Cà Foscari e aveva lavorato come Dj, performer e consulente artistico in vai gruppi musicali, radio e aziende del settore, oltre che come operatore shiatsu.

Evidente, da alcuni post sulla sua pagina facebook, anche il suo impegno politico decisamente a sinistra, come riafferma anche un saluto che il locale circolo di Sinistra Italiana ha voluto idealmente rivolgergli. «Roberto si legge nella nota - faceva parte del Coordinamento del nostro Circolo - per cui, prima della pandemia, eravamo soliti riunirci per fare il punto sulla situazione locale e discutere di politica. Invece, nell'ultima annata non abbiamo potuto incontrarci per ovvi motivi. E allora, proprio per mitigare la triste notizia, vogliamo ricordare il nostro compagno come era solito mostrarsi agli altri: un ragazzone gioviale, scanzonato e sempre sorridente. Ciao, Roberto. Che la terra ti sia lieve». La data dei funerali non è ancora stata fissata.

