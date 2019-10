Una ragazza di 29 anni è morta in un incidente stradale a Eraclea. La vittima viaggiava come passeggera in sella a una moto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza. La 29enne, che viveva a Eraclea, è morta sul colpo. Ancora da stabilire le cause dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA