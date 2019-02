Venezia, allarme gabbiani affamati: da quando c'è la raccolta porta a porta aggrediscono i turisti

A Venezia torna la paura per l'aggressività dei gabbiani in cerca di cibo. Da quando è partita la raccolta dei rifiuti differenziata porta a porta e sono stati eliminati i cassonetti da calli e campielli, i gabbiani - non sapendo dove procurarsi il cibo - sono diventati più invadenti e aggressivi e non hanno paura ad attaccare le persone pur di cibarsi.

Negli ultimi mesi molti i turisti - come riporta tgcom24 - hanno denunciato l'attacco dei volatili affamati. Una donna è finita in ospedale dopo essere stata colpita in bocca mentre stava mangiando un frutto. Non solo, anche due turisti hanno chiamato il Pronto soccorso dopo essere stati attaccati dai gabbiani.

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA