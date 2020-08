Venezia, donna sequestrata e violentata scappa nuda: arrestato 30enne tunisino

Sequestrata e violentata da un tunisino, i carabinieri lo arrestano dopo poche ore. È stato arrestato a Venezia dai carabinieri un uomo, trentenne, di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, accusato di essere stato l’autore della violenza sessuale e sequestro di persona consumatosi nella notte di ferragosto nei confronti di una donna veneziana 40enne.

In centro storico

La donna era arrivata in centro storico con lo scopo di trascorrere la serata insieme a degli amici. Qualche ora più tardi sarebbe stata convinta da un ragazzo, conosciuto poco prima, a seguirla presso la sua abitazione con una scusa. Giunti nell’abitazione dell’uomo, quest’ultimo usandole violenza, l'ha costretta a subire un rapporto sessuale, impedendole più volte la fuga. La notte è continuata con le botte, per finire con il tunisino che si è impossessato anche dei suoi vestiti. Dopo diverse ore di prigionia, all'indomani mattina la vittima è riuscita a scappare e a rifugiarsi in un bar vicino all’abitazione in cui era stata sequestrata. È stata soccorsa e trasportata in ospedale.

I carabinieri della Compagnia di Venezia sono stati allertati e hanno così avviato le indagini. Ricostruita rapidamente la dinamica della notte , grazie all’audizione della donna, è stato identificato l’orco attaverso le foto. Individuata l’abitazione, uno stabile abbandonato in zona bacini dell’Arsenale, la perquisizione ha consentito di rintracciare l’uomo e contestualmente ritrovare alcuni indumenti della vittima. In considerazione del complessivo quadro probatorio il tunisino è stato arrestato e portato nella casa Circondariale Santa Maria Maggiore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza davanti al G.I.P..



