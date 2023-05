Venezia, acqua verde fosforescente, Arpa: «Nessun pericolo, improbabile sia un incidente»

Cosa è successo a Venezia? Sul Canal grande l'acqua della laguna, domenica, si è tinta di verde fosforescente. Le prime ipotesi parlano di un liquido "tracciante" sparso nel canale incidentalmente, cioè uno di quelle sostanze adoperate dagli idraulici per "seguire" i flussi di acqua in caso di perdite. All'inizio si era pensato a una forma di protesta, i timori del presidente Luca Zaia tra l'altro andavano in questa direzione quando ha dichiarato, a poche ore dalla scoperta, «il timore per un effetto emulazione». D'altronde a Roma, nella Fontana di Trevi, gli ecoattivisti non hanno sparso un liquidi nero solo poco fa? Al momento non è escluso al 100% che si tratti di un atto dimostrativo ma è anche vero che non c'è stata ancora una rivedicazione.

Acqua verde, nessuna ipotesi viene esclusa

Stamattina c'è stata una riunione.

«L'episodio - ha detto il Prefetto Michele Di Bari - va esaminato anche per procedere con misure preventive per evitare effetti emulativi perché Venezia è una vetrina mondiale e la bellezza va tutelata. Metteremo in campo uno sforzo straordinario - ha aggiunto - per effettuare controlli sui luoghi simbolo della città».

Le indagini, che sono state affidate alla Polizia locale, hanno dimostrato che il prodotto colorante può essere acquistato tranquillamente sul web, e che una modesta confezione da 250 grammi e sufficiente a produrre l'effetto visto ieri. Una persona che ne versa un cucchiaino, non vedendo l'esito immediatamente può scioglierne una dose eccessiva, provocando un effetto come quello avvenuto ieri.

Venezia, il Canal Grande si colora di verde - Video

Venezia, acqua fosforescente nel Canal Grande: cosa dice l'Arpa

Il Gazzettino riporta che le indagini al momento escludono l'errore umano. «Difficile che sia stato un incidente, quantomeno molto improbabile», dicono al quotidiano veneto i tecnici e biologi dell'Agenzia regionale per l'ambiente. Né errore umano, nè semplice distrazione.

«Abbiamo i campioni in analisi - si limita a commentare Loris Tomiato, direttore generale Arpav - ma comunque immaginiamo si tratti di fluoresceina, sostanza solitamente utilizzata come tracciante, in polvere, che si diluisce in acqua e usata per individuare il regolare funzionamento di una rete fognaria. Intanto possiamo dire che finora non risultano sostanze di particolare tossicità».

La polizia locale intanto sta visionando tutte le telecamere del sistema di videosorveglianza della zona.

Fluoresceina, cos'è

«Dall’esperienza acquisita - scrive l'Arpa Veneto in una nota - a seguito di eventi similari si è spesso ricondotto il fenomeno all’utilizzo della fluoresceina. La fluoresceina è un tracciante in polvere che si diluisce in acqua ed è ad esempio utilizzato per individuare il regolare funzionamento di una rete fognaria. Sotto la luce del sole la fluoresceina ha bisogno per dissolversi anche di qualche giorno in funzione dei quantitativi di polvere utilizzati e l’effetto è ancora più visibile con l’irraggiamento solare. La scheda di sicurezza (classificazione secondo GHS Regolamento 1272/CE CLP) riporta che la sostanza non è pericolosa per l’ambiente acquatico e non contiene componenti persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PTB)». Oggi sono previsti ulteriori approfondimenti laboratoristici con strumentazione più sofisticata.