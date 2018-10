Venezia, acqua alta record: sommerso il 70% del centro storico, stop ai vaporetti

Venezia sotto un'acqua alta record. Il livello della marea. Il centro storico è allagato per il 70%. Lo comunica il Centro maree del Comune, che aggiorna al rialzo la punta massima, 160 centimetri (rispetto ai 150 iniziali). La circolazione dei vaporetti pubblici è stata interrotta.

Piazza San Marco - la zona più bassa della città - è semideserta, coperta già da quasi 70 centimetri d'acqua; è presidiata solo da vigili urbani e forze dell'ordine. Le comitive di turisti si sono allontanate dall'area marciana e vagano, spesso senza meta, nella zona dei negozi delle Mercerie, chi attrezzato con poco robusti 'stivali' di nylon, chi a piedi scalzi, con i pantaloni rimboccati. Intanto la marea sale, sospinta dal vento di scirocco che sta crescendo, con un cielo plumbeo e l'aria quasi calda. La temperatura tocca i 20 gradi.



Il servizio pubblico di navigazione è stato interrotto a causa dell'acqua alta. Restano attivi - spiega l'Actv - solo i collegamenti con le isole, e sono in funzione gli autobus. Gli ultimi vaporetti in città stanno effettuando il recupero di passeggeri rimasti in attesa negli imbarcaderi. Funziona infine regolarmente il traffico ferroviario tra Venezia e la terraferma.

E poi mi venite a dire che non esiste più il romanticismo #Venezia #AcquaAlta pic.twitter.com/O6Qcheon0L — pieri (@PScalett) 29 ottobre 2018



Si tratta di una delle più forti 'acque alte' della storia di Venezia. Nell'archivio storico si contano solo cinque picchi di alta marea superiori al metro e 50: dopo il record di 194 cm della grande acqua alta del 1966, i 166 cm del dicembre 1979, i 158 cm del febbraio 1986, i 156 del dicembre 2008 e i 151 del novembre 1951. L'ultima acqua alta vicina ai 150 si era verificato l'11 novembre 2012, 149 centimetri.

