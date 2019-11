Acqua alta a Venezia, marea a 155 centimetri: atteso il picco di 160

Torna l'allerta a Venezia: dopo il giorno di tregua di ieri dove il sole era tornato a fare capolino è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe toccare i 160 centimetri sopra il livello del mare.

La marea ha toccato 141 centimetri a mezzogiorno, secondo la rilevazione della stazione di Punta della Salute. Alla diga foranea del Lido la marea era di 144 centimetri. A questo livello viene allagato il 59% del centro storico lagunare. Verso le 11.40 piazza San Marco è stata chiusa al passaggio dei pedoni. Lo comunica l'amministrazione comunale di Venezia.

L'acqua ha cominciato a crescere alle tre di questa notte, raggiungendo il livello di un metro sul medio mare, un dato leggermente inferiore alle attese ma che non cambia la previsione di un preoccupante picco da 160 centimetri per le 12.30 di oggi. Lo riferisce il Centro maree del Comune. Il vento di scirocco, finora rimasto abbastanza al largo, è arrivato vicino alla costa, impedendo, finchè non girerà, il deflusso delle acque. La marea continua ad aumentare, moderatamente fino alle 5-6 del mattino, poi più rapidamente fino alle 12.30 per poi defluire progressivamente. Lo scirocco dovrebbe calare e la marea tornare sui 45 centimetri entro le 20.30. Sempre che le condizioni di vento non riservino sorprese.

Il livello del mare Adriatico davanti alla laguna di Venezia appare in calo, anche se il livello di marea nel centro storico continua a crescere e alle ore 11.30 ha segnato 137 centimetri. Lo comunica l'amministrazione comunale di Venezia, sulla base dei dati registrati dalla piattaforma Ismar-Cnr. La situazione comunque è ancora in evoluzione.

La Protezione civile intanto ha assegnato al sindaco Luigi Brugnaro il ruolo di commissario di delegato per impiegare i 20 milioni già stanziati dal governo.

