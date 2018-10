Venezia, acqua alta danneggia due arazzi di Mirò: catena umana per salvarli

Non solo la Basilica di San Marco : l'acqua alta a Venezia ha danneggiato anche due arazzi di Joan Mirò in mostra a Palazzo Zaguri. Le due opere sono già in restauro all'arazzeria di Asti per salvarli dalla salsedine. L'effetto dell'acqua alta - secondo gli organizzatori della mostra - ha provocato per pressione una fuoriuscita idraulica dalla toilette della mostra «Da Kandisky a Botero tutti in un filo» e ha portato personale ed addetti a creare una catena umana notturna per asciugare e salvare i capolavori del '900 ed evitare la messa a rischio dell'apertura della rassegna prevista per il primo novembre.



Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA