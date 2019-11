«Venezia, basta chiacchiere»: da Armani a Pellegrini e Ventura l'indignazione dei vip

Venezia sommersa dall'acqua alta, la città museo ancora in pericoloi. E di fronte alla minaccia di una nuova ondata, arriva l'indignazione e la solidarietà anche di protagonisti dello spettacolo, della moda e dello sport. Lo stilista Giorgio Armani parla di «situazione disperante. Mi domando se con questa storia che è arrivata tra ieri e ieri l'altro non si decideranno a non far più entrare le navone in Canal Grande. Ho il mio negozio con un metro sott'acqua - prosegue Armani - ma per fortuna non ho avuto grandi danni perché la boutique è posizionata in una zona meno a rischio».

Simona Ventura su Twitter attacca i soliti rimpalli di responsabilità. «Basta con i consueti e ormai puzzolenti scambi e accuse di responsabilità. Questa è la debacle della burocrazia e della politica. Moversi subito», scrive la conduttrice televisiva.

Pensa al dolore e alla fatica dei veneziani, la campionessa olimpionica Federica Pellegrini. «Difficile scrivere qualcosa su Venezia in questi giorni perché si è scritto tanto si sono date tante colpe, si sono accelerati lavori che dovevano essere già finiti e intanto....intanto la gente, i veneziani, nelle loro case stanno combattendo contro qualcosa di imbattibile..l'acqua...l'acqua entra, se deve entrare, entra, impetuosa, fredda. La gente spala merda e noi parliamo, parliamo, parliamo!!», scrive Pellegrini sui social. «Fermare l'acqua è utopia, limitare i danni è il DOVERE di chi è pagato per farlo!! (E quasi 7 miliardi sono tanti)».



Le azzurre del basket, prima della partita contro la Repubblica Ceca, a Cagliari, hanno voluto rivolgere un pensiero affettuoso ai veneziani, esibendo in campo lo striscione con la scritta «Forza Venezia».

