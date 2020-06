Covid, in Veneto oggi 8 positivi e 5 ricoverati. Zaia: «Numeri non buoni, evitare strette di mano»

Coronavirus, il bollettino in Veneto di oggi martedì 30 giugno con Luca Zaia che lancia un allarme preciso. I numeri in Veneto, infatti, crescono lentamente. Il bollettino di oggi parla di 5 ricoverati in più, 35 in isolamento in più e 8 positivi in più: «Siamo preoccupati per il pericolo di una reinfezione in Veneto, la responsabilità risiede nei comportamenti dei cittadini. Quello di oggi, per me non è un bollettino positivo. Siamo ancora preoccupati per la reinfezione, oggi abbiamo 5 ricoverati in più, 35 in isolamento in più e 8 positivi in più. Si tratta di una anziana di una casa di riposo di Cordignano, che ha un focolaio attico, e una coppia di anziani, ci sono anche madre e figlio stranieri residenti a Vicenza (24 anni e 3 mesi), un ricoverato a Padova con sintomi lievi e un bergamasco di 72 anni.

Zaia: indicatori non sono buoni

«Questi indicatori per me non sono buoni, bisogna rispettare le regole - ha proseguito Zaia - continuo a dire ai cittadini di fare attenzione, di portare la mascherina e fare attenzione negli assembramenti. Se siamo prima della tempesta, allora ci stiamo predisponendo tutti per lanciarci dentro questa tempesta: questo virus è una bestia terribile. Dalla Cina arriva oggi la notizia di un nuovo virus, capiamo quindi che siamo sempre in pericolo. Non siamo più nella Fase 2 siamo nella fase Limbo, siamo noi a decidere in quale direzione andare. Non voglio diffondere allarmismi ma dire ai cittadini di fare attenzione: si ricomincia a stringere le mani, evitatelo, disinfettatevi le mani, il virus si deposita anche sulle superfici. Se ci comportiamo in modo corretto il Covid non torna. Se torna una reinfezione torna pesante.



Per fine giugno esaurimento dei contagi. E' stato smentito?

«No, siamo in linea - afferma Zaia - ma nessuno può dire se di qui a 15 giorni ci ritroveremo le code davanti agli ospedali. La situazione la raccontiamo come un'istantanea».

Nuove ordinanze per chi arriva dall'estero?

«Le regole di polizia sanitaria sono nazionali - ha spiegato il presidente del Veneto - ma il tema delle quarantene deve essere applicato in maniera uniforme in tutta Italia».



il ruolo dell'Oms?

«All'Oms dico di verificare bene la gestione dei Paesi sul Coronavirus e la lettura dei dati. Io sono per le frontiere aperte, sanitariamente parlando, però vorremmo anche avere tranquillità dall'Oms e dal Ministero della Salute: vogliamo dati ufficiali dagli altri Paesi».

Luca Zaia: «Tamponi obbligatori e gratis per le badanti»

Togliere la Sanità alle Regioni è una follia?

«Se qualcuno lo chiede io convoco il Referendum e lo faccio dire ai cittadini da chi vogliono essere curati. Immaginate la catena di trasmissione decisionale da Roma a un ospedale del Veneto in caso di emergenza. Se qualche esponente di questo governo decide di farlo deve modificare la Costituzione, vi ricordo. Non solo a Roma non ci danno risposte sull'autonomia, ma ci vogliono togliere anche la Sanità».

Mondiali di sci nel 2021 o 22?

«Io ho sostenuto lo spostamento nel 2022, senza il pericolo di una reinfezione. C'è il rischio che ce li annullino. Ovviamente esiste un problema di calendario e accavallamento degli eventi, io sono per lo spostamento, ma vedremo».

Zaia: allarme infezioni

