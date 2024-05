Venerdì 17: storia, origini e superstizioni su questo giorno in Italia

Venerdì 17 Maggio 2024, 07:43

In Italia, venerdì 17 è noto come il giorno più sfortunato dell'anno. Molte persone preferiscono prendersi un giorno libero dal lavoro per evitare di uscire di casa. Questa data è avvolta da una lunga storia di superstizioni e credenze che affondano le loro radici nel tempo. L'origine della sfortuna associata a venerdì 17 è un mix di tradizioni religiose, culturali e storiche che hanno portato gli italiani a essere particolarmente cauti in questo giorno. Venerdì 17: origine, storia e superstizione del giorno più sfortunato dell'anno