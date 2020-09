Velletri, 15enne si dà fuoco in cortile: è gravissimo. Il papà si è lanciato nel fuoco per salvarlo

Un 15enne è sceso nel cortile della sua casa a Velletri e, dopo essersi cosparso di benzina, si è dato fuoco. In quel momento il padre rientrava a casa per portarlo a scuola e ha tentato di spegnere le fiamme per salvarlo. Il giovane è stato soccorso e trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Anche il padre è rimasto ustionato a mani e piedi ed è ricoverato al Sant'Eugenio. È accaduto questa mattina tra le 8.30 e le 9 in un cortile di via Fontana Parata, a Velletri. Sia il giovane che il papà sono romeni ma vivono in Italia insieme alla madre da anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Velletri che stanno cercando di ricostruire i motivi del gesto.

Al momento non sarebbero emersi problemi a scuola o in famiglia. I genitori, che lavorano nei campi della zona, erano usciti stamattina presto.

