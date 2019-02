Croccantini e polpette al veleno per i gatti a Taranto

Ultimo aggiornamento: 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Croccantini e polpette, di bell'aspetto e invitanti ma tutti avvelenati. La scoperta in vari punti del centro storico di Maruggio dove è forte la presenza di gatti. La sconcertante scoperta è stata fatta da alcuni cittadini che hanno dato l’allarme al consigliere comunale di Mariggio (Taranto), con delega al randagismo, Rosario De Robertis, il quale, dopo aver bonificato la zona, ha fatto subito partire una denuncia ai carabinieri della locale stazione.Su invito del consigliere, poi, gli attivisti dell’associazione animalista, «Gli amici di Birillo», hanno perlustrato l’intero centro urbano alla ricerca di altre trappole che oltre ad essere mortali per gli animali, rappresentano un serio pericolo per le persone, bambini soprattutto, che per qualsiasi motivo dovessero venire a contatto con la sostanza avvelenata. Attraverso i social, intanto, gli animalisti maruggesi, sempre su invito del consigliere De Robertis, hanno fatto girare per tutta la giornata di ieri le immagini delle porzioni di croccantini mischiati ad un prodotto di colore azzurro del tutto simile al veleno per topi. Questo allo scopo di avvertire la popolazione del pericolo in atto e di invitarla a segnalare ulteriori presenze dello stesso genere. Nel frattempo i carabinieri di Maruggio che hanno preso in carico la denuncia del consigliere, hanno avviato le indagini del caso alla scoperta degli autori dell’insano e inqualificabile gesto. Molta attenzione è stata riservata alle telecamere di sorveglianza di proprietà comunale presenti in diversi punti del centro storico.