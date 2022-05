Marito e moglie morti in moto mentre andavano al concerto di Vasco: lasciano tre figlie piccole

Doveva essere una giornata di festa, per il concerto tanto atteso e invece si è trasformata in una tragedia. Ugo Beltrammi, 49 anni e Silvia Ruscelli, 47, hanno perso la vita il 20 maggio in un incidente fra Dro e Pietramurata, all’altezza del “Sass del Diaol” (Trento). Per cause ancora da verificare - forse una manovra azzardata - la loro moto si è scontrata con un camion e sono morti sul colpo. La coppia, originaria di Sarsina (Forlì - Cesena) era in viaggio verso Trento per assistere al concerto di Vasco Rossi. Lasciano tre figlie minorenni.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto LA TRAGEDIA Il precedente ROMA Foto TRAGEDIA Genova, morto dipendente dell'aeroporto ASCOLI PICENO Ascoli, frontale tra moto e furgone: muore 34enne ABRUZZO Giulianova, schianto auto-moto: grave un 31enne

Il concerto pianificato da tempo

La coppia era partita da Cesena in moto con altri due amici, un viaggio pianificato da tempo per assistere al concerto di Vasco Rossi presso la Music Arena di Trento. Ma poco prima delle 17 ,quando mancavano ormai pochi km all'arrivo è avvenuto il tragico scontro con un camion che è costato la vita a Ugo e Silvia.

L'incidente

La coppia viaggiava su una Kawasaki Ninja 1000. Alle 15.30 avevano fatto tappa all’hotel Eden, nella zona di Dro, dove avevano depositato i bagagli in camera. Poi di nuovo in sella alle due ruote erano ripartiti verso Trento. L'incidente si è verificato fra Dro e Pietramurata, all’altezza del “Sass del Diaol”. Secondo le prime ricostruzioni, le due moto si sono accodate a un camion, la prima l'ha sorpassato e la manovra è stata poi iniziata anche dal Kawa con alla guida il 49enne.

La moto ha finito per sbattere lateralmente contro il mezzo pesante. I due passeggeri sono piombati a terra e sono finiti sotto al camion. Da quanto ricostruito dai primi soccorritori, marito e moglie non sarebbero stati schiacciati dalle ruote del mezzo pesante ed è probabile che siano morti sul colpo. Non c'è stato niente da fare nonostante l’immediato intervento dell’elisoccorso e del medico rianimatore.

Le vittime

Ugo Beltrammi era geometra al Comune di Mercato Saraceno ma altrettanto conosciuta era la moglie, Silvia Ruscelli, nota oncologa. La coppia lascia tre figlie piccole che frequentavano la scuola elementare e media a Cesena.

Aereo ultraleggero si schianta e prende fuoco a Udine: un morto e un ferito https://t.co/jnsRwg3HFn — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) May 21, 2022

Il comune ha pubblicato su Facebook un messaggio di cordoglio, dichiarando il lutto cittadino: "È con estremo dolore che l’Amministrazione Comunale, a nome di tutti i cittadini, si stringe al dolore delle figlie, delle famiglie e degli amici di Ugo e Silvia.È un giorno doloroso per tutta la comunità: non perdiamo solamente due giovani cittadini e due bravi genitori ma rimaniamo tutti orfani di due persone squisite. Due belle anime che hanno scelto a più riprese di dedicare la loro vita al servizio della nostra comunità.

Lo dobbiamo a Silvia ed Ugo: facciamo sentire l’affetto e il calore della nostra cittadinanza ai loro cari. Vi comunichiamo la decisione di proclamare nella giornata delle esequie il lutto cittadino, sino ad allora le bandiere del municipio saranno tenute a mezz’asta"