Variante inglese, il comune del Bolognese che rischia la zona rossa: scuole chiuse e tamponi a tappeto

C'è il rischio di una zona rossa sull'Appennino bolognese. Da giorni alcune frazioni erano sorvegliate speciali per via di picchi nei contagi di coronavirus, ma da oggi nel comune di San Benedetto Val di Sambro, poco più di 4mila abitanti, sono in vigore misure straordinarie - in particolare la chiusura di tutte le scuole - e soprattutto si procederà a tamponi a tappeto a tutta la popolazione. A spaventare è la diffusione della variante inglese. Come riportato anche dalla stampa locale, le decisioni sono state assunte ieri sera dal sindaco Alessandro Santoni dopo una lunga riunione con Regione Emilia-Romagna, Prefettura e Asl di Bologna.

«I dati del nostro Comune non sono buoni - scrive su Facebook il primo cittadino - Si registrano importanti velocità di crescita dei contagi che si stanno allargando un pò a tutte le frazioni del territorio, con conferma di alcuni casi di positività da variante inglese (ecco il motivo di tale rapidità di diffusione)». Il sindaco sottolinea che i numeri del contagio avrebbero «già potuto giustificare l'ordinanza regionale di instaurazione di 'zona rossà» ma il Comune «ha chiesto la possibilità di non procedere in tal senso» impegnandosi su alcune contromisure. Questa settimana tutti i residenti saranno nuovamente sottoposti a tamponi molecolari e dall'esito dei test deriveranno le sorti delle prossime settimane. Il tampone a tappeto era già stato fatto nelle frazioni di Pian del Voglio, Ripoli e Sant' Andrea ma solo un residente su quattro aveva partecipato. Adesso viene richiesta la «massima collaborazione». Oltre alle limitazioni della fascia 'arancionè, che da domenica riguardano tutta la regione, il sindaco Santoni ha imposto misure aggiuntive, in particolare la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche, dalle scuole di infanzia alle superiori.

Ultimo aggiornamento: 10:05

