Variante inglese, in Veneto tampone e quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna: Zaia firma l'ordinanza

Le persone che si trovano in Veneto da 14 giorni dopo aver soggiornato o transitato nel Regno Unito o in Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico per il Covid-19. Lo stabilisce l'ordinanza annunciata oggi dal presidente Luca Zaia e pubblicata sul Bollettino regionale. Il tampone va effettuato presso l'aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente ai "punti tampone" allestiti dalle Aziende sanitarie locali della Regione del Veneto.

Quarantena fiduciaria dopo il test

Dopo il test, le persone dovranno rimanere in isolamento fiduciario fino all'esito negativo del test, anche oltre se insorgono sintomi sospetti, fino a un nuovo test con esito negativo. In caso di esito positivo, la struttura che lo accerta richiederà la sequenziazione del virus. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Ulss - prosegue l'ordinanza - verificano se sono stati rilevati casi di positività in soggetti che hanno soggiornato nell'ultimo mese in Regno Unito o Irlanda del nord. I dipartimenti identificheranno un campione di test positivi per la successiva sequenziazione.

