Luca Zaia: «Variante indiana, due casi in Veneto». Da oggi via alle vaccinazioni per gli over 60

Mentre il Veneto inizia un nuovo percorso con la conquista della zona gialla, oggi sono stati trovati due casi di variante indiana a Bassano. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente del Veneto Luca Zaia. «Oggi abbiamo 2 indiani a Bassano con la variante indiana, si tratta di cittadini indiani (padre e figlia) rientrati dell’india. La variante è stata confermata dalla dottoressa Ricci». Sperano non sia un problema che possa causare uno rallentamento ai risultati della campagna vaccinale, ad oggi almeno un terzo dei veneti è stato vaccinato con la prima dose.

Vaccini agli over 60

«Dalle ore 14.00 di oggi presso qualsiasi Ulss, gli over 60 si possono prenotare, il primo appuntamento utile sarà da giovedì, e l'agenda sarà sufficientemente aperta». lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Abbiamo chiesto performance importanti - ha aggiunto - visto che arriverà un bel pò di vaccini, circa 200 mila dosi. Restano aperte le agende dei vulnerabili, dei fragili e dei caregiver over 60. Faccio un appello agli over 70: prenotatevi, se non l'avete ancora fatto da casa potete rivolgervi a qualsiasi farmacia, oppure con il vicino di casa o un nipote o i carabinieri. Se ci arrivano più vaccini, apriremo le agende anche agli over 50 prima dell'estate», ha concluso.

