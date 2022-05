Varese, mamma e figlia di 16 anni uccise in casa a Samarate: fermato il padre. Grave l'altro figlio

I corpi di una donna e di sua figlia di 16 anni, sono stati trovati verso le 8 fa in un'abitazione di Samarate, in provincia di Varese. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Varese. Si sospetta una tragedia in ambito familiare.

L'altro figlio, di 23 anni, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. Ferito anche il marito, 57 anni. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una tragedia in famiglia. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri.

