Varese, bimbo di 9 anni cade da finestra del secondo piano per salutare amico: è grave

Un bimbo di 9 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo, dopo essere caduto dalla finestra di casa sua, al secondo piano di una palazzina a Sumirago (Varese), intorno a mezzogiorno di oggi.

A quanto emerso, il piccolo si era sporto per salutare un amico e, alzandosi in piedi sul divano, avrebbe perso l'equilibrio per precipitare al suolo. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, con auto medica ed elisoccorso, per stabilizzare il bambino e trasportarlo in ospedale.

