Vanno a votare ma rimangono chiuse dentro l'ascensore nel seggio: soccorse due donne e una bambina ad Ancona

Piccolo incidente ad Ancona, dove tre donne sono rimaste chiuse per venti minuti nell'ascensore nel seggio all'interno della scuola in cui erano andate a votare. Protagoniste della vicenda anche una signora di 84 anni e una bambina, che stavano salendo al terzo piano della scuola Marconi per recarsi al seggio.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Visto l'incidente si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto le porte dell'ascensore e fatto uscire le persone in una giornata caratterizzata dal caldo con temperature intorno ai 30 gradi. Sul posto anche i sanitari della Croce gialla nel caso fosse servita un'assistenza medica: una volta aperto l'ascensore, fortunatamente, invece le tre persone stavano bene e hanno rifiutato l'eventuale trasporto in ospedale.