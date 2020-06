Valpolicella, sotto i vigneti dell'amarone viene alla luce una villa romana con mosaici intatti: è del III secolo d.C.

Italia, un paese meraviglioso. Il mondo interno conosce le nostre meraviglie artistiche, storiche, culturali, architettoniche. Ma forse neanche noi abbiamo finito di scoprire quello che i millenni hanno nascosto ai nostri occhi. E che ogni tanto viene alla luce. Talvolta per caso, in modo sorprendente. Dal nulla, da sottoterra. O dopo anni di ricerche e tentativi falliti. Come è accaduto giorni fa in provincia di Verona. Sotto le vigne della Valpolicella è spuntato fuori un tesoro archeologico: un magnifico pavimento a mosaico romano risalente a 1.700 anni fa. Che quella terra generosa delle colline veronesi potesse dar alla luce ad alcuni dei vini più pregiati del mondo è cosa nota. Ma archeologi e sopraintendenti sapevano da tempo che là sotto si trova anche un altro inestimabile patrimonio: i resti di un’area residenziale romana che tra villa e annessi ricopre una superficie di oltre mille metri quadrati. E finalmente, dopo innumerevoli decenni di tentativi, è stata riportata alla luce parte della pavimentazione e delle fondamenta della villa ubicata a nord di Negrar, scoperta dagli studiosi oltre un secolo fa. E lo sanno dall’800 circa, quando durante dei lavori agricoli emersero alcune superfici a mosaico. Al tempo, però, senza una sopraintendenza a tutelare i beni, il proprietario terriero di allora si era limitato a strappare i mosaici più belli, a venderli al Comune di Verona e a ricoprire tutto per continuare indisturbato il lavoro nei vigneti.Se oggi una vasta superficie a mosaico, splendidamente mantenuta, è emersa alla luce del sole lo si deve all’archeologo della Soprintendenza archeologia delle belle arti e del paesaggio, Gianni De Zuccato. I tecnici, con un carotaggio mirato del suolo, stanno parzialmente scoprendo i resti del manufatto ancora presenti sotto alcuni metri di terra, con un obiettivo preciso: identificare l'esatta estensione e la esatta collocazione della antica costruzione. La villa secondo gli archeologi risale al terzo secolo dopo Cristo.