Valle d'Aosta, crollo seracchi sul Grand Combin. La polizia: ci sono morti e feriti

Ci sono morti e feriti nel primo bilancio delle escursioni in corso dalla prima mattinata sul versante svizzero del Grand Combin, la montagna alta 4.314 metri che ospita numerose delle vie di salita pià affascinanti delle Alpi. Non Più cordate, per un totale di 15 alpinisti, sono state travolte dal crollo di seracchi a quota 3.400 metri. Le operazioni di soccorso sono seguite anche dal direttore del Soccorso alpino della Valle d'Aosta (Sav), Paolo Comune, in contatto con gli specialisti svizzeri. Non dovrebbero essere coivolti italiani. Il crollo dei seracchi può essere legato anche alle temperature insolite per la stagione primaverile, con lo zero termico molto in alto. Il Sav si era messo a disposizione con i propri elicotteri e i propri tecnici ma dalla Svizzera non è stato richiesto supporto.

