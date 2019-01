Valanga travolge sciatori: morto un ragazzo. Scalatore investito e ucciso da una slavina

Un giovane di 22 anni è morto sotto la valanga che in mattinata si è abbattuta su monte Spicco, in Valle Aurina. L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. La vittima è un ragazzo, classe '97, di Valdaora, in Val Pusteria.



Era in compagnia di un gruppo di amici quando la slavina si è staccata inghiottendo sei sciatori. Mentre cinque sono stati estratti vivi, il sesto ormai era morto. Inutili i tentativi di rianimazione del medico d'urgenza sul posto.



L'altra tragedia costata la vita a un alpinista si è verificata sulle montagne dell'Alto Adige. Uno scalatore è stato travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena.



L'uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo. L'incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e un elicottero.

