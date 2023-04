Valanga in Alto Adige, 7 sciatori travolti a Passo Resia: due morti. Le vittime sono un uomo e una donna

Valanga oggi, domenica 2 aprile, a Passo Resia, in Alto Adige: travolto un gruppo di sette escursionisti in Vallelunga. Due sono morti. L'incidente si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz. Due scialpinisti sono rimasti sepolti dalla neve e sono stati recuperati dal soccorso alpino solo morti. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano.

Valanga in Valle d'Aosta, trovati morti i due scialpinisti torinesi dispersi: i corpi sepolti sotto tre metri di neve

Inutili i tentativi di rianimazione del medico d'urgenza, giunto sul posto con l'elisoccorso Pelikan 3. Dopo le nevicate dei giorni scorsi lungo la cresta di confine il pericolo valanghe in Vallelunga attualmente è di grado 3 di 5 (marcato).

Chi sono le vittime e i feriti

Sono tutti della val Venosta gli scialpinisti travolti dalla valanga in Vallelunga. Le vittime sono una donna di 46 anni di Curon Venosta, mamma di 4 figli, e un uomo di 67 anni. È ricoverato in ospedale di Bolzano in ipotermia un 27enne di Sluderno.

Annullate le premiazioni assolute di fondo

Ai Campionati italiani assoluti di sci di fondo a Dobbiaco sono state annullate le premiazioni in rispetto per il lutto che ha colpito le due atlete Ylvie e Marit Folie, figlie di una delle vittime della valanga in Vallelunga. Ylvie, che si è piazzata seconda in coppia con Schwitzer nella classifica giovani della team sprint, ha appreso dell'incidente dopo la gara.