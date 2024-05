Incidente in Val Masino, tre militari del Soccorso Alpino morti durante un'esercitazione nel precipizio degli Asteroidi. La roccia ha ceduto

Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie, le vittime sono tre militari di 32, 25 e 22 anni e sarebbero caduti dal precipizio degli Asteroidi.

Sondrio, l'incidente durante un'esercitazione

L'incidente è avvenuto mentre stavano effettuando un'esercitazione in parete.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Le vittime sono tre militari di 32, 25 e 22 anni, due della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all'esercitazione. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.

Chi sono le vittime

Le tre giovani vittime prestavano servizio nelle Stazioni di Madesimo, due di loro, e in quella del capoluogo valtellinese. Si tratta di tre ragazzi valtellinesi: il più grande, quello di 32 anni, residente nella zona di Tirano, operativo nella squadra del luogotenente Christian Maioglio con sede al Comando provinciale della Guardia di Finanza, e gli altri due originari di Bormio e in forza al team guidato dalla collega Alessia Guanella a Madesimo, il paese turistico dell'alta Valle Spluga.

La dinamica dell'incidente

Si stava svolgendo un'esercitazione in quota, quando una delle due cordate di militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza è precipitata perché la roccia, all'improvviso, ha ceduto sotto i piedi dei ragazzi del colonnello Giuseppe Cavallaro impegnati nell'allenamento che effettuano ogni anno sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna.

Il cordoglio

L'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dei tre militari deceduti. La notizia dell'incidente mortale è stata data dal capogruppo di Italia viva Enrico Borghi e il presidente Ignazio La Russa ha deciso di far osservare subito un minuto di silenzio.

Il messaggio di cordoglio del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti: «Mi stringo al dolore delle famiglie dei tre giovani militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza morti tragicamente in Val Masino durante un'esercitazione. Le mie condoglianze anche alla Guardia di Finanza per questo lutto che colpisce profondamente tutti noi».

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a nome dell'intera Giunta, esprime cordoglio e vicinanza ai familiari e alla Guardia di finanza per il grave e doloroso incidente: «Un evento tragico - dice il governatore - che ci colpisce profondamente e rattrista l'intera comunità della Lombardia».

Anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani si è unito al cordoglio pubblicando un post su X: «Sono vicino alla Guardia di Finanza per il tragico incidente accaduto oggi in provincia di Sondrio in cui hanno perso la vita, durante un’esercitazione, tre giovani militari. Esprimo condoglianze alle famiglie di questi ragazzi caduti per l’Italia».

Anche Sandra Savino, sottosegretaria all'Economia e Finanze, Sandra Savino ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime. «Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie dei tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) che hanno tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto in Val Masino, in provincia di Sondrio». «Il drammatico evento mi ha colpito profondamente. In questo momento di grande dolore, il mio pensiero va alle famiglie, ai colleghi della Stazione Sagf di Madesimo e di Sondrio, e a tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscere e lavorare con questi valorosi servitori dello Stato».