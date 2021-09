​Vaccino, medico No vax a Torino firma esenzioni: la Asl lo diffida

Venerdì 10 Settembre 2021, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 18:26

Un medico negazionista firma esenzioni dal vaccino. La Asl e i carabinieri stanno valutando la posizione del dottor Giuseppe Delicati di Borgaro, medico di famiglia già alla ribalta delle cronache, l'anno scorso, per un video su Youtube in cui sollevava dubbi sull'esistenza della pandemia Covid. Stando ad alcune segnalazioni, il medico avrebbe iniziato a rilasciare certificati per l'esonero del vaccino anti Covid, senza però essere a tutti gli effetti uno dei medici vaccinatori. Tanto che ieri anche l'Asl To4 gli ha inviato una diffida e questa mattina i carabinieri del Nas hanno effettuato un'ispezione nel suo studio.