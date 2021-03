Vaccino Cremona, caos nelle prenotazioni nel weekend: Fontana rimuove i vertici di Aria spa

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. Secondo quanto si è appreso, Fontana sta azzerando tutte le cariche principali della società, dopo l'ultimo weekend in cui si sono verificati numerosi problemi nelle prenotazioni per il vaccino soprattutto a Cremona.

APPROFONDIMENTI IL CASO Vaccino Lombardia, sms fantasma i sindaci portano gli 80enni a... IL CASO Vaccini in Lombardia, caos a Cremona: la Regione dimentica di inviare...

Vaccino Lombardia, sms fantasma i sindaci portano gli 80enni a vaccinarsi con l'autobus

Dopo il caos prenotazioni e le polemiche del fine settimana, questa mattina è tornata regolare la situazione al polo vaccinale in Fiera a Cremona, dove sono 800 gli appuntamenti in agenda per oggi. Le persone questa volta sono regolarmente state avvisate e sono arrivate, con l'hub già gremito dalle 8.30, con la stessa Asst a garantire che siano coperti tutti gli slot disponibili.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA