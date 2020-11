Vaccino Covid, pronto il veicolo con un freezer speciale a -80°c

«Lavorando nella sanità sapevamo che quando sarebbe stato scoperto il vaccino, il trasporto sarebbe dovuto avvenire a temperature molto basse. Così abbiamo acquistato un furgoncino prototipo da Psa e lo abbiamo coibentato dotandolo di ultracongelatore». Giovanni Maria Grasso, ingegnere, docente universitario, è il motore della GGG, azienda di Catania produttrice di mezzi mobili di emergenza. Dopo aver prodotto pronto soccorso, unità radiologiche, terapie intensive, ambulanze con biocontenimento, tutti mobili, adesso è pronto questo fungoncino particolare che potrà essere utile alla causa della distribuzione dei vaccini Pfizer. Naturalmente l’iniziativa siciliana dovrà essere emulata dai grandi produttori di mezzi semoventi per assicurare la capillare diffusione del prodotto per contrastare Covid-19.

Secondo le stime in Italia saranno necessari circa 40 milioni di dosi per tutta la popolazione che dovranno essere custodite nelle strutture ospedaliere a -80° c. E queste unità sanitarie dovranno in tempi rapidi attrezzarsi, visto che già da gennaio dovrebbe partire la distribuzione delle prime dosi. «Siamo in contatto con la struttura del commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, a cui abbiamo presentato il nostro mobile che ha al suo interno, la capacità di isolare il freddo e produrre energia elettrica per alimentare l’ultra congelatore», spiega Grasso che è azionista della società assieme al padre Francesco, presidente e ad, figlio del fondatore Giovanni, e alla moglie Giuliana Nicoletti. Di questo mezzo la GGG ha prodotto il prototipo ha la possibilità di costruirne uno al giorno con un piano di arrivare a circa 200 mezzi mobili. Quanti vaccini può trasportare ogni singolo mezzo? «Dipende confezionamento da parte della Pfizer: se sono confezioni multidosi (50-100), ogni furgoncini può trasportarne fino a 1.000 per viaggio. Se sono dosi singole, ne può trasportare fino a 250», precisa l’ingegnere-imprenditore. Per venire incontro alle necessità che si presenteranno a breve, «la GGG sta studiando di costruire un furgone più grande per un trasporto di 5 mila vaccini.

La linea di distribuzione sarà blindata in modo da garantire durante tutto il trasporto la stessa temperatura costante. Lo studio, la ricerca, l’evoluzione del business ha contraddistinto l’attività dell’azienda siciliana che da febbraio, quando il virus stava propagandosi in Italia, ha iniziato la produzione di tutti i mezzi necessari per le commesse della Protezione civile, Vigili del fuoco e strutture sanitarie.

La GGG è stata costituita nel 1962 da Giovanni Grasso, nonno di Giovanni Maria per fare trasformatori elettrici. Da allora ha subito due riconversioni. Nel 1970 Francesco, attuale presidente-ad e papà di Giovanni Maria e il fratello Domenico l’hanno riconvertita nella produzione di camper. Dieci anni dopo la svolta nella produzione di veicoli di emergenza: ambulanze, ospedali mobili e tutta la produzione fino a marzo quando il Covid ha imposto una produzioni dedicata all’attuale emergenza. L’azienda fattura 5-6 milioni, dà lavoro a 29 dipendenti e ha un profitto che sfiora un milione che per tradizione viene in gran parte reinvestito nello sviluppo.

