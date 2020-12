Vaccino Covid al via: i primi tre vaccinati allo Spallanzani. Conte: «Oggi l'Italia si risveglia»

Vaccino Covid: via ufficiale alle prime vaccinazioni in Italia all'ospedale Spallanzani di Roma, blindato dalle forze dell'ordine che presidiano gli ingressi. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, una delle ricercatrici che isolò il virus SARS-CoV-2, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 questa mattina.

«Oggi l'Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus». Così il premier Giuseppe Conte su Twitter a proposito del Vax Day.

«Questo vaccino è la strada che serve per chiudere una stagione difficile. Oggi è una giornata che aspettavamo, è un giorno bello, ci da fiducia ma serve ancora tanta cautela e attenzione. Non è finita abbiamo ancora molto da fare e bisogna resistere e rispettare le regoleì». Così il ministro della Salute Roberto Speranza presente allo Spallanzani di Roma con il commissario straordinario per l'emergenza covid Domenico Arcuri, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio d'Amato e il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. .

Le dosi

Le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech consegnate a tutti i Paesi europei oggi per il vaccino day sono in numero «simbolico». La distribuzione vera e propria - fa sapere il ministero della Salute in una nota - partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all'Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.

«Non è la fine, è ancora lunga ma è l'inizio della fine. Passo dopo passo, grazie agli operatori sanitari, è l'inizio della fine», ha detto Nicola Zingaretti.

Il piano vaccinale

«La prossima settimana verranno vaccinati medici, infermieri e personale sanitario», ha precisato il commissario straordinario per l'emergenza covid Domenico Arcuri.

