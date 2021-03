Vaccino, Cioffi (CNU): serve comunicazione istituzionale chiara

Il Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU), nell'ambito delle sue competenze, lancia un appello alle istituzioni affinche' in occasione dell'accelerazione della campagna vaccinale anti Covid-19 possa essere garantita una comunicazione istituzionale sempre piu' omogenea, chiara e non frammentaria. "Cio' risulta quanto mai necessario - afferma Sandra Cioffi, presidente del CNU - a fronte delle segnalazioni pervenute da utenti che sollecitano anche una comunicazione istituzionale piu' coordinata, efficiente, di piu' facile accesso, oltre che piu' omogenea con quella delle singole Regioni". Per migliorarne l'efficacia, tra le proposte del CNU quella della rimodulazione del portale nazionale Vaccini - Covid, in grado di consentire all'utente di reperire piu' facilmente, anche a seconda del territorio di appartenenza, le esatte informazioni su procedure e servizi in materia di vaccinazione. "L'informazione e gli strumenti di comunicazione - prosegue Cioffi - dovrebbero maggiormente essere indirizzati alle fasce piu' deboli della cittadinanza, quali anziani, disabili e ogni persona particolarmente vulnerabile, al fine di assicurare adeguate tutele e pari dignita' attraverso percorsi agevolati, assistiti e prioritari verso la vaccinazione". Fondamentale, conclude la presidente del CNU, "e' tutelare il diritto di ogni cittadino a ricevere assistenza per ogni problematica relativa alla propria vaccinazione, attraverso canali di comunicazione, telefonici e digitali, appositamente istituiti a livello nazionale e territoriale, che possano assicurare un servizio in tempo reale, sempre piu' accessibile, efficace e di qualita'".

