Capri, da domani vaccino a tutti i residenti sopra i 16 anni

A Capri partirà domani, sabato 3 aprile, il piano vaccinale esteso rivolto a tutti i residenti dell'isola maggiori di 16 anni. A partire dalle ore 14, tutti i cittadini di Capri e Anacapri potranno aderire volontariamente alla campagna vaccinale inserendo i propri dati nella piattaforma regionale. Si tratta della campagna di vaccinazione diffusa, annunciata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, finalizzata a raggiungere nella cittadinanza isolana la più alta percentuale possibile di immunizzazione contro il Covid-19.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Estate blindata a Capri: tamponi e App ai turisti L'ORDINANZA Covid e viaggi, il Ministero della salute: «Quarantena e... ITALIA Capri, sfregiati i Faraglioni per pescare i datteri proibiti VIAGGI Capri, la perla del Mediterraneo

Covid e viaggi, il Ministero della salute: «Quarantena e tampone per chi rientra dai Paesi Ue». Bonaccini: «Andare all'estero, assurda anomalia»

Il piano per la somministrazione del vaccino sarà realizzato dalla Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio dell'isola di Capri, in sinergia con le Amministrazioni comunali di Capri e Anacapri. L'obiettivo dell'immunizzazione della popolazione di Capri è ritenuto dalle due Amministrazioni comunali dell'isola «assolutamente fondamentale per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, in modo tale da garantire la salute dei cittadini e il rilancio del turismo, il tutto nell'ambito di un'isola ampiamente vaccinata e quindi sicura per tutti, residenti, lavoratori ed ospiti».

Parallelamente Capri ha dato vita al progetto «Safe Hospitality», ovvero ospitalità sicura, un impegno di albergatori e operatori del turismo, per far sì che l'isola ritorni a essere tra le mete privilegiate per le vacanze estive. La partecipazione all'iniziativa sarà consentita all'intera filiera turistica isolana, allargando il campo anche ad altre piccole attività ricettive. «Safe Hospitality» prevede il coordinamento con l'Asl di competenza per gestire l'iter sanitario in un'apposita struttura dell'isola in caso di positività da Covid di un turista. Alla conferma della positività, secondo le procedure previste, l'ospite dell'albergo verrà assistito e trasportato in ospedale con i mezzi previsti secondo le procedure.

Estate blindata a Capri: tamponi e App ai turisti

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA