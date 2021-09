Covid in Sicilia, assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: «Farò vaccinare mio figlio di quattro mesi»

Sabato 11 Settembre 2021, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 18:55

L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sostiene di voler far vaccinare il figlio di pochi mesi (benché il vaccino per i bimbi di età inferiore ai 12 anni non sia stato ancora autorizzato). «Lunedì porterò mio figlio di appena quattro mesi a vaccinarsi, vanno dati messaggi forti», ha detto ai cronisti a margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di day hospital oncologico del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima a Catania, secondo quanto riportato dal sito web LiveSicilia.it.

L'obbligo

E ancora. «La libertà di scelta non può bloccare la libertà di tutti. Oggi vaccinarsi resta un dovere di protezione anche a tutela di chi portando il camice porta avanti una lodevole missione sanitaria senza essere appesantiti da chi con zelo insiste nel non farlo. C’è una riflessione in corso, per alcune categorie esiste obbligo vaccinale e non comprendo perché questo non si debba estendere a tutti», ha concluso.