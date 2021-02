Vaccino AstraZeneca, prime 249mila dosi arrivate in Italia all'aeroporto di Pratica di Mare

AstraZeneca è arrivato in Italia. Sono giunte nel primo pomeriggio presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, 249.600 dosi dell'ultimo vaccino anti-Covid approvato. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, nei prossimi giorni, saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di SDA e delle Forze Armate nell'ambito dell«Operazione Eos». Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza coronavirus.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO «Le nuove varianti possono diminuire l'efficacia di vaccini... NEWS Via libera Ema ad AstraZeneca dai 18 anni ROMA Aeroporto di Fiumicino, dal 15 febbraio attivo il centro vaccinale LA RICERCA «Vaccini a rilento, con questo ritmo 7 anni per uscire dalla...

«Le nuove varianti possono diminuire l'efficacia di vaccini e monoclonali»: il dossier dell'Iss

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA