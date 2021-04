Prenotazioni vaccino in Toscana, quando tocca a me? Il calendario

Si procede di dieci in dieci per la prenotazione del vaccino in Toscana. Ora è il turno di tutti quelli che hanno un'età compresa tra i 70 e i 79 anni di età. Al momento, di questa fascia, sono state vaccinate 216.839 persone (dato aggiornato alle 10.30 del 26 aprile). E in totale, nella regione guidata da Eugenio Giani, il 30,92% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Ma quando si aprirà la possibilità di prenotare il vaccino anche per tutti quelli che hanno un'età inferiore ai 70 anni? «Se le forniture dei vaccini continuano regolarmente, si spera in qualche settimana», fanno sapere dalla Regione. Anche se «ad ora non è ancora calendarizzato». Se però le vaccinazioni si manterranno sulla media di 79.789 al giorno, allora è possibile indicare quando si aprirà. Forniture di vaccini permettendo.

Il calendario delle vaccinazioni

La prenotazione dei vaccini in Toscana è attualmente aperta per le seguente categorie.

Operatori sanitari e socio-sanitari: Pfizer , Moderna , Astrazeneca

, , Operatori della rete emergenza-urgenza e del volontariato addetto al trasporto pazienti: Pfizer, Moderna, Astrazeneca

Personale RSA e strutture socio-assistenziali: Pfizer/Moderna/AstraZeneca

Ospiti RSA e strutture socio-assistenziali: Pfizer/Moderna

Anziani over 80: Pfizer/Moderna

Persone con elevata fragilità (estremamente vulnerabili, disabilità gravi): Pfizer/Moderna

Persone tra 70 e 79 anni di età

Fascia d'eta 60-69 anni

È la prossima categoria ad aprire. Seguendo la media di vaccinazione tenuta in Toscana negli ultimi sette giorni, chi ha meno di 70 anni e più di 60 dovrebbe ricevere il vaccino a fine maggio. È un calcolo che viene effettuato dal sito faiuntestevai, pensato per individuare tutti i centri dove poter eseguire un tampone, ma che ha anche la funzione per individuare i tempi di attesa del vaccino.

Fascia d'eta 50-59 anni

Metà giugno potrebbe essere il periodo in cui poter prenotare il vaccino per chi ha un'età compresa tra i 50 e i 59 anni. Molto dipenderà anche dal vaccino Johnson&Johnson: se potrà essere iniettato anche a questa fascia d'età, allora le vaccinazioni procederanno spedite e si aprirà la possibilità di prenotare anche a questa categoria. Ma attenzione. Finora il farmaco statunitense è stato consigliato agli over 60.

Fascia d'eta 40-49 anni

Secondo la media di vaccinazioni tenuta negli ultimi sette giorni in Toscana, si aprirà la possibilità per la fascia d'età 40-49 anni verso la metà di luglio e inizio agosto. Proprio durante il periodo estivo, in cui molte persone saranno in vacanza. Si spera che questo non sia d'ostacolo alla campagna vaccinale.

Fascia d'eta 30-39 anni

Settembre potrebbe essere il turno per chi ha un'età tra i 30 e i 39 anni. Di questa fascia si sono vaccinate in Toscana già circa 80mila persone (dato aggiornato al 26 aprile) perché appartenenti alle forze dell'ordine, personale scolastico oppure perché operatori socio-sanitari. Ma ne restano ancora molte altre in attesa della prima iniezione.

