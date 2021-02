Un mercato parallelo e clandestino di vaccini. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per ricettazione in relazione al mercato del siero contro il Covid-19, che si sta sviluppando in parallelo a quello ufficiale gestito dall'Europa. A presentare la denuncia a piazzale Clodio è stato l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza, guidato da Domenico Arcuri. Gli accertamenti sono coordinati dal procuratore aggiunto, Nunzia D'Elia, riguardano i presunti intermediari che avrebbero proposto all'Italia vaccini delle case farmaceutiche che recentemente hanno ricevuto l'autorizzazione dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, per l'immissione in commercio (Pfizer, Moderna e Astrazeneca).

