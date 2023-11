Usutu virus in Sardegna: due nuovi casi in storni e zanzare

Mercoledì 15 Novembre 2023, 08:18

In Sardegna due storni morti a Oristano e un gruppo di zanzare catturate ad Arborea sono risultati positivi all'Usutu Virus, meno pericoloso per l'uomo rispetto alla Febbre del Nilo. A Oristano, dove sono già attive misure di prevenzione, sono in vigore le disposizioni comunali, mentre ad Arborea è stata proposta un'ordinanza per contenere la diffusione del virus. In passato, altri casi di Usutu Virus erano stati segnalati in centro della città. Il direttore del servizio della Asl 5, Enrico Vacca, ha affermato che la situazione è sotto controllo e raccomanda precauzioni simili a quelle per la Febbre del Nilo. L'Usutu Virus, trasmesso da zanzare infette, può causare sintomi sia negli uccelli che negli esseri umani, con forme asintomatiche, influenzali e, in rari casi gravi, meningo-encefaliti.