Milano, Ursula von der Leyen: «Seconda ondata molto dura, ma l'Italia ripartirà con le riforme giuste»

«Next generation Eu (il Recovery fund) porterà un'ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l'economia italiana, ma questo solo se l'Italia entra in gioco, con volontà nell'apportare riforme e un approccio strategico negli investimenti». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Bocconi a Milano. E prosegue: «Le riforme sono le basi per la ripresa. Solo con le giuste riforme l'Italia può garantire che NextGenerationEU risponda alle aspettative dei suoi cittadini. Penso, ad esempio, a riforme volte ad accelerare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, aspetto essenziale per attrarre investimenti e infondere fiducia al settore pubblico». Per il futuro «abbiamo chiesto a tutti gli Stati membri di investire almeno il 37% in progetti volti a realizzare il Green Deal europeo. L'Italia potrebbe utilizzare la sua quota per passare a nuove fonti energetiche, come l'idrogeno pulito; per investire nel trasporto pubblico elettrico; o per sostenere l'agricoltura biologica e le industrie che utilizzano materiali riciclati». La seconda ondata della pandemia di coronavirus «sta colpendo l'Italia e l'Europa intera più duramente di quanto tutti si aspettassero. Ma gli italiani stanno mostrano una resilienza incredibile di fronte a questa tragedia».

Poi, su Milano: «Così bella e così ferita, è una capitale europea. Dove solo un anno fa fervevano la vita e un'economia sana, musica e artisti, il virus ha portato silenzio e dolore nelle strade di Milano. Ma è anche una città della resilienza, dove vivono molti eroi del quotidiano. Milano, città di arte e moda, è oggi una città di solidarietà, dove migliaia di persone si sono mobilitate per aiutare i propri vicini. E stanno dimostrando la verità di quella vecchia canzone, Milan l'è un gran Milan».

