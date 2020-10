Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs, è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera. Cairo è stato trattenuto in osservazione all'ospedale per gli accertamenti e per iniziare la cura. Le sue condizioni, riporta il quotidiano, sono buone.

