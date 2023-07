Uomo vitruviano, scontro tra l'Accademia di Venezia e la Ravensburger: «Riproduzioni senza licenza»

L'«Uomo vitruviano», simbolo del Rinascimento e della sua arte, è ancora sulla bocca di tutti nonostante siano passati secoli dalla sua creazione. Parliamo dell'opera nata dal genio di Leonardo Da Vinci. Il disegno a penna e inchiostro su carta è custodito alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Attorno a questo pezzo di storia, si è aperta una polemica che coinvolge l'Italia e la Germania.

La disputa italo-tedesca

Il luogo della discorda è il tribunale di Stoccarda, in Germania, dove c'è stata un'ennesima istanza contro la Ravensburger, azienda che commercializza il puzzle con l'immagine dell'Uomo vitruviano.

A riportare la notizia è «La Nuova Venezia».

Le Gallerie avevano già ottenuto dal Tribunale di Venezia un'ordinanza cautelare che imponeva alla famosa azienda di giochi di fermare l'uso del disegno leonardesco sui propri puzzle e su quelli pubblicati su internet, stabilendo anche una penale di 1.500 euro per ogni giorno in cui il provvedimento non venisse rispettato.

Un pronunciamento simile venne emesso a Firenze, a tutela del David di Michelangelo, in base al Codice dei Beni culturali.

Oltre a non obbedire all'ordinanza italiana, Ravensburger si è rivolta alla magistratura tedesca, sostenendo di essere autorizzata a proseguire in base alla legge sul diritto d'autore, che vieta le riproduzioni di opere fino a 75 anni dalla loro pubblicazione; dopo la prima udienza svoltasi a metà luglio, un pronunciamento è atteso per ottobre.