Agguato a Portici: pregiudicato ucciso in pieno giorno in una tabaccheria

Un uomo, Ciro D' Anna, di 38 anni, è stato ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco poco fa a Portici (Napoli), in circostanze non ancora accertate. Secondo una prima e sommaria ricostruzione l' uomo si trovava all' interno di una tabaccheria.

Era un' affiliato al clan Vollaro Ciro D' Anna, il 38 enne ucciso questa mattina in via dell' Università. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Commissariato di Polizia di Portici-Ercolano, D' Anna è stato colpito da cinque proiettili mentre si trovava all' interno del locale. La Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell' agguato.



